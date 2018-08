Prima di Inter Torino la Curva Nord ha esposto uno striscione polemico in cui chiede alla squadra di lavorare sodo e tornare a vincere

La sconfitta contro il Sassuolo brucia ancora ai tifosi dell’Inter. Il tecnico Luciano Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga con il Torino ha ammesso che la squadra ha messo in imbarazzo i suoi supporter con la propria prestazione ma evidentemente questo non è bastato a calmare gli animi della folla nerazzurra. Prima della partita con i granata la Curva Nord ha infatti esposto uno striscione decisamente polemico nei confronti dell’allenatore e dei calciatori ma non della dirigenza. «Società: promesse mantenute, richieste tutte rispettate. Mister e giocatori: NO scuse, no parole… testa bassa e vincere», sono le poche e semplici pretese dei tifosi organizzati interisti.

L’Inter di Spalletti è quindi chiamata ad una grande prestazione contro il Torino per dimostrare di aver superato le difficoltà viste contro il Sassuolo e poter competere davvero per lo Scudetto con Napoli e Juventus. A chiederlo è tutto il mondo nerazzurro.