Inter-Udinese: dove vederla, orario e probabili formazioni

A San Siro andrà in scena la sfida di Coppa Italia Inter-Udinese: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

A San Siro a Milano si giocherà la gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Inter-Udinese. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Taremi, Correa. All. Inzaghi.

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Lovric, Zemura; Lucca, Thauvin. All. Runjaic.

Orario e dove vederla in tv

Inter-Udinese si gioca alle ore 21:00 di giovedì 19 dicembre per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Verrà trasmessa in chiaro per tutti su Italia 1, canale numero 6 del digitale terreste. La partita sarà visibile in streaming sul sito di Sportmediaset e su Infinity: per accedere basterà inserire le proprie credenziali o registrarsi.