Inter: ufficiale il nuovo main sponsor sulle maglie – FOTO

L’Inter ha ufficializzato il nuovo main sponsor che apparirà sulle maglie da gioco: il benvenuto a Socios

L’Inter ufficializza il nuovo main sponsor: ecco le prime immaginni.

«L’Inter annuncia una nuova importante partnership con Chiliz $CHZ, il leader mondiale tra i fornitori di tecnologia blockchain per l’industria dello sport e dell’intrattenimento. Attraverso questa partnership, il club promuoverà sulla maglia gara il Fan Token $INTER, che sarà presto lanciato sul mercato.

Socios.com, il nuovo Global Main Jersey Partner dei nerazzurri, diventerà un luogo di incontro digitale per la fanbase mondiale dell’Inter, una partnership che riflette la volontà del club di creare un’esperienza sempre migliore per i propri tifosi.

I Fan Token $INTER daranno vita a nuove esperienze per i tifosi dell’Inter in tutto il mondo, permettendo loro di diventare parte di una vivace comunità digitale su Socios.com. Ci saranno innumerevoli opportunità di coinvolgimento su Socios.com per i possessori di $INTER Fan Token, compresa la possibilità di influenzare il club in una serie di importanti sondaggi, interattivi e divertenti che si terranno ogni stagione».