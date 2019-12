Manaj firmerà un contratto quadriennale con il Barcellona: l’attaccante classe ’97 è una vecchia conoscenza dell’Inter

Il Barcellona ha definito l’accordo con l’Albacete per il trasferimento a titolo definitivo di Rey Manaj, che firmerà un contratto quadriennale e giocherà per la formazione B del club blaugrana.

L’attaccante classe ’97 è una vecchia conoscenza dell’Inter, che ne bocciò l’investimento dopo anni trascorsi in giro per il mondo in prestito.