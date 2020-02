Inter, Vecino: «Portiamo a casa un buon risultato, sento la fiducia di Conte»

Le parole nel post-partita di Ludogorets Inter di Matias Vecino: le dichiarazioni del centrocampista nerazzurro

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Ludogorets-Inter, Matias Vecino ha esultato dopo la conquista di una preziosissima vittoria in Bulgaria. Ecco le sue dichiarazioni.

«Impressioni sulla gara? Sapevamo che non sarebbe stato semplice, in Europa League le squadre se la giocano molto e vogliono fare bella figura contro top club come l’Inter. Abbiamo faticato nel primo tempo, ma nell’intervallo abbiamo parlato fra di noi e poi abbiamo alzato il ritmo nella ripresa. Portiamo a casa un buon risultato. Problema di continuità? Dipende dai momenti e dalla partita, anche perché giocando ogni tre giorni è difficile avere la stessa intensità per 90’. Corsa scudetto? L’obiettivo è sempre quello, dobbiamo pensare partita dopo partita, non c’è tempo di guardare lontano. Ora c’è la Sampdoria, poi penseremo al ritorno col Ludogorets. Se mi sento meglio? Sì, sto bene e sento fiducia».