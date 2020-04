Inter, Vecino verso la Premier League: lo vuole Ancelotti

Vecino potrebbe lasciare l’Inter a gennaio: sul centrocampista uruguaiano è forte l’interesse dell’Everton di Ancelotti

Il futuro di Matias Vecino è sempre più incerto. Il centrocampista uruguaiano avrebbe dovuto lasciare l’Inter nel corso del mercato di gennaio, optando per la destinazione Premier League.

Il trasferimento è saltato, ma potrebbe riproporsi in estate. Come rivelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Vecino sarebbe la prima scelta per il centrocampo dell’Everton, allenato da Carlo Ancelotti.