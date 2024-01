Inter, novità importante in Curva Nord per la gara contro il Verona

Nuovo cambiamento importante nella Curva Nord dell’Inter, a partire già dalla prossima sfida di campionato contro l’Hellas Verona

La sfida tra Inter e Verona segnerà la svolta per la Curva Nord come svelato dalla Gazzetta dello Sport.

Il settore ha scelto di unificare tutte le sigle e i gruppi del tifo organizzato in una sola ed unica entità: niente gruppi, bensì una gradinata unica. Si sventoleranno solo bandiere “Curva Nord” (e non durante la partita), in più niente stendardi a due aste.