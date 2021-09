Inter, Vidal: «Contro il Brasile gara motivante. La aspettavo da tempo»

Il centrocampista nerazzurro si prepara ad un trittico rilevante e di fondamentale importanza per la nazionale cilena

Tre appuntamenti per continuare a coltivare il sogno di giocare i Mondiali in Qatar del 2022. Il Cile di Lasarte si prepara ad affrontare domani il Brasile, scalda i motori il centrocampista dell’Inter Arturo Vidal, caricando l’ambiente in vista di un trittico d’assoluto spessore tecnico. Le parole in conferenza stampa.

«È la prima volta che succede di giocare contro tre rivali dirette tutte insieme, speriamo di ottenere degli ottimi risultati. Mi motiva molto affrontare il Brasile è una partita che aspettavo da tempo e per la quale mi sono preparato nel migliore dei modi. Bisogna mantenere la massima concentrazione per ottenere il miglior profitto possibile. Sarà una gara intensa e speriamo di bissare il successo in casa contro di loro ottenuto nel 2015 nell’ultimo turno di qualificazioni».