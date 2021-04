Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha deciso di non portare in panchina Arturo Vidal contro il Cagliari. La motivazione

Arturo Vidal non è stato inserito da Antonio Conte nella lista per Inter-Cagliari. Il cileno andrà in tribuna, probabilmente per una condizione non ottimale.

Ciò nonostante il giocatore è in netta ripresa ed è quindi probabile una sua convocazione per il prossimo impegno dei nerazzurri contro il Napoli.