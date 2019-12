Inter, Vidal si è stufato del Barcellona: ecco il piano dei nerazzurri

Arturo Vidal vuole lasciare Barcellona: l’Inter rimane alla finestra e studia il piano d’attacco per portarlo da Conte

Arturo Vidal non ha digerito la mancata titolarità nel Clasico di ieri sera contro il Real Madrid. Il cileno (entrato nella ripresa) ha dato segni di nervosismo e tutto fa pensare ad un divorzio nel mercato di gennaio.

Chi è alla finestra pronta ad approfittarne? Ovviamente l‘Inter che mai ha nascosto l’interesse per l’incursore blaugrana. La Gazzetta dello Sport spiega che i catalani sono disposti a privarsi di Vidal, ma solo dietro al versamento di una cifra cospicua, che si può ipotizzare intorno ai 20-25 milioni di euro. Niente prestiti (soluzione molto gradita invece a Milano), se non con obbligo di acquisto a giugno. Uno scoglio non da poco da superare per Marotta e Ausilio, disposti tuttavia ad accontentare Antonio Conte.