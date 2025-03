Inter, finale da brividi ma il passo è da fuga. I tanti segnali positivi della vittoria sull’Udinese: l’analisi di Paolo Tomaselli

Inter, l’analisi di Paolo Tomaselli dopo la vittoria contro l’Udinese: «La squadra nel primo tempo, dimostra di avere un passo nuovo»

L’Inter ha visto i classici sorci verdi nel finale con l’Udinese, rischiando di buttare via tre punti e di vedersi accorciare il distacco in classifica in un turno che la vedeva favorita per il calendario. Minuti da brividi, tensione al massimo, Simone Inzaghi espulso. Ma il significato della gara va oltre, secondo Paolo Tonaselli del Corriere della Sera, che concentra la sua analisi sul bicchiere mezzo pieno per i nerazzurri:

«La vittoria del Napoli sul Milan non cambia nulla in testa alla classifica. Ma l’Inter del primo tempo, pur senza Lautaro, Dumfries e Bastoni, con Barella in panchina, dimostra di avere un passo nuovo, un passo da fuga, che non è più quello della resistenza a oltranza, a volte faticosa a volte più brillante, esibito nel ciclo durissimo di febbraio e marzo: con la vittoria prima della sosta sull’Atalanta gli inzaghiani sono entrati in un’altra dimensione psicologica e anche atletica, perché durante la sosta si è ripreso Dimarco assente da un mese e ieri subito debordante, mentre Thuram e Mkhitaryan hanno rifiatato e sono saliti di livello, così come Calhanoglu, l’uomo chiave»