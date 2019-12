Inter, Wanda Nara: «Icardi ora è in una squadra più importante»

Frecciata di Wanda Nara all’indirizzo dell’Inter: le dichiarazioni della moglie ed agente di Mauro Icardi, attaccante in forza al PSG

Nel corso della sua intervista a CR4 – La Repubblica delle donne, Wanda Nara non ha certo risparmiato stoccate all’Inter dopo gli attriti con Mauro Icardi, oggi in prestito al PSG. Ecco le dichiarazioni della moglie-agente, riportate da gazzetta.it.

«Mauro è andato in una squadra migliore e più importante. Tutti sanno che il Psg è uno dei club più importanti del mondo. All’Inter non so chi sia stato a cacciarlo. E’ stata una cosa che è andata bene a tutti. Ho dei ricordi bellissimi di San Siro e degli interisti. E come dico sempre, l’interista vero di cuore sa che noi siamo stati sempre dalla parte della squadra. E anche questa scelta di andare a Parigi è stata fatta anche per non tradire i neroazzurri. Noi ci siamo lasciati senza tradimenti, Mauro è andato in un club al quale non poteva dire di no e anche per l’Inter è andata bene».