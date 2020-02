Inter, Winter: «I nerazzurri saranno ostici per tutti in Europa League»

Aron Winter, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato della situazione dei nerazzurri in vista dell’Europa League: le sue parole

Aron Winter, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato della situazione dei nerazzurri in un’intervista a Trud.bg.

LUDOGORETS – «I nerazzurri hanno più esperienza e organizzazione, non vedo un risultato diverso. Saranno un avversario ostico per tutti in Europa League. Per quanto riguarda lo Scudetto spero possano vincerlo, ma alla fine credo vincerà la Juventus di Sarri»

RONALDO – «Sono entrambi grandi giocatori, ma per me Ronaldo il brasiliano era più forte di Cristiano. Se non avesse avuto così tanti infortuni, avrebbe anche sicuramente vinto di più».