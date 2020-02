Inter, Young: «Non siamo riusciti a vincere. Serie A dura» – VIDEO

L’esterno dell’Inter Young ha commentato la sconfitta incassata in rimonta all’Olimpico contro la Lazio – VIDEO

L’Inter è uscita dall’Olimpico con il rammarico di essersi fatta rimontare l’iniziale vantaggio firmato da Ashley Young, che si è reso protagonista con il suo primo gol in Serie A dopo l’addio al Manchester United.

L’esterno inglese è intervenuto in zona mista, al termine della partita contro la Lazio, per commentare la sconfitta: «Non siamo riusciti a conquistare i tre punti. Dobbiamo continuare a lavorare per poter lottare per lo Scudetto. La Serie A è un campionato duro».