Inter, Zanetti: «Calciatore più forte con cui ho giocato? Roberto Baggio»

Javier Zanetti, ex capitano dell’Inter e oggi dirigente nerazzurro, ha decretato Roberto Baggio il calciatore più forte con cui ha giocato

Nel corso della chiaccherata con Esteban Cambiasso in diretta Instagram, Javier Zanetti, ex bandiera dell’Inter, ha svelato il nome del calciatore più forte con il quale ha condiviso lo spogliatoio.

«Il più forte con cui ho giocato? Ronaldo arrivava dal Barça ed era impressionante, ma se devo fare un nome dico Roberto Baggio, per il suo equilibrio tra qualità e passione. Provo una grande ammirazione per lui, così come tutti l’hanno sempre avuta nei suoi confronti».