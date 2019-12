Inter, Zanetti elogia Conte: «Che carattere» – VIDEO

Il vicepresidente dell’Inter Zanetti applaude il lavoro svolto finora da Conte sulla panchina nerazzurra – VIDEO

L’Inter si gode il primo posto in solitaria in Serie A e guarda dall’alto la Juventus, costretta a inseguire una squadra, quella nerazzurra, che non intende cedere il passo. Lo sa bene il vicepresidente Javier Zanetti.

«Eravamo convinti di iniziare un percorso importante con un allenatore d’esperienza, sapevamo che avremmo potuto lottare per lo Scudetto. Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto da Conte, ha grande carattere».