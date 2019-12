Inter, Zanetti: «Abbiamo il dovere di provare a vincere l’Europa League»

Inter, sorteggio benevolo anche per i neroazzurri che ai sedicesimi di Europa League incontreranno il Ludogorets

Buon sorteggio per l’Inter di Antonio Conte che in Europa League incontrerà il Ludogorets. Al termine del sorteggio Zanetti ha commentato ai microfoni di Sky Sport.

«Non ci sono partite scontate, dobbiamo preparare al meglio ogni gara. Dipende anche a febbraio la condizione della squadra. Adesso finiamo bene il campionato e poi avremo tutto il tempo necessario per preparare le partite. L’Europa League è una competizione importante, dispiace come siamo usciti dalla Champions ma ora ci concentriamo sull’Europa e sul campionato. Deve diventare un obiettivo cercare di arrivare fino alla fine. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo. Questo è l’inizio di un nuovo percorso. Siamo contenti di Conte, vedere come lavora, la sua passione che trasmette a noi e ai giocatori è molto importante per una grande squadra».

«Molto dipende da come arriviamo a questi appuntamenti, se pensiamo in questi ultimi due mesi che abbiamo avuto molti infortuni che ci hanno penalizzato. Siamo in gradi di poter competere e speriamo di recuperare tutti gli uomini e affrontare ogni gara come stiamo facendo. Saremo pronti perché la cultura del lavoro è quella giusta. Avremo bisogno di tutti, e tutti devono sentirsi importanti come ieri è accaduto per Borja Valero. La nostra società è sempre stata protagonista, abbiamo il dovere di provarci lavorando con grande umiltà».