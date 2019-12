Inter, Zhang: «Vogliamo conquistare il mondo»

Il presidente dell’Inter Zhang ha parlato durante la cena di Natale per i dipendenti nerazzurri a Milano

Steven Zhang ha preso la parola durante la cena di Natale in casa nerazzurra: «L’Inter è un club che è cambiato molto negli ultimi anni, grazie al lavoro di tutti i nostri colleghi, di tutti i dipendenti, che lavorano per lo stesso obiettivo. Stiamo abbattendo tanti record. Abbiamo fatto registrare il fatturato più alto della storia del club. Allo stesso tempo c’è stata la più grande crescita delle nostre piattaforme digitali. Abbiamo una nuova sede, stiamo rinnovando il Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile. Stiamo andando dritti verso il nostro obiettivo. Stiamo lavorando per vincere, in campo e fuori dal campo. In questo momento siamo primi in classifica in Serie A: significa molto».

«Stiamo andando avanti con il nostro lavoro, passo dopo passo i nostri sforzi verranno ripagati. Potrebbe anche non voler dire nulla: dobbiamo imparare dal passato, dobbiamo mantenere la nostra concentrazione e proseguire nel nostro duro lavoro. Servono coraggio, dedizione e lavoro. L’ho detto anche ai giocatori: ci saranno difficoltà, come ci sono stati l’anno scorso e come ci sono stati nei 111 anni di storia del Club. Gli ostacoli ci sono, ma li possiamo superare, affrontandoli insieme. Non siamo spaventati. Oggi e domani, con coraggio, potremo competere ai massimi livelli. Superiamo le difficoltà, puntiamo verso gli obiettivi che ci siamo prefissati. Siamo l’Inter e vogliamo conquistare il mondo», ha concluso il presidente nerazzurro.