Inter, Conte: «Dimostrata una buona solidità difensiva»

Antonio Conte ha parlato nel post partita ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole dopo la gara tra Torino e Inter.

LA GARA – «Questa è la cosa che mi rende più contento, abbiamo dimostrato una buona solidità difensiva ed è molto importante perché dimostriamo che i gol li facciamo prima o poi. Se torniamo ermetici come a inizio campionato siamo più sereni».

ICARDI E GABIGOL – «Il loro destino spetta ai dirigenti, quest’anno giocatori come Icardi, Nainggolan e Perisic sono andati via ma non abbiamo realizzato nulla dal punto di vista economico».