Cordoba: «Inter, prendi Muriel! Per Mourinho una sfida impossibile»

Ivan Cordoba ha parlato dello scudetto dell’Inter e ha fatto il nome di Luis Muriel per il futuro. Le sue parole

L’ex giocatore dell’Inter Cordoba ora è un dirigente del Venezia in Serie B. Ecco le sue parole rilasciate nel corso di un’intervista a Libero.

VENEZIA – «Sono entusiasta perchè ho trovato un progetto serio. Qui tutto è stato costruito passo dopo passo, senza promesse eccessive. Tra qualche anno potrebbe esserci Venezia-Inter? Perchè no, abbiamo fatto una grande stagione. Molti ci davano a lottare per i playout e invece ci giocheremo i play off»

INTER DI CONTE – «L’Inter può aprire un ciclo perchè ha una rosa di grande carattere. Nonostante le difficoltà economiche la squadra ha tirato dritto»

BASTONI – «Ha qualità diverse rispetto a me ma ha già dimostrato grande maturità. Spero possa diventare una bandiera interista»

MURIEL – «Muriel lo vedrei benissimo all’Inter. Ha avuto anni in cui non riusciva ad essere costante ma ora con Gasperini ha trovato continuità e sta tirando fuori il meglio di sè. All’Inter manca uno come Luis: assieme a Lautaro e Lukaku per un attacco atomico!»

MOURINHO – «Mi fa molto piacere rivederlo in Italia. Ha scelto una squadra che non centra nulla con le rivali storiche dell’Inter e da interista non mi dà fastidio vederlo a Roma. Mou ama le sfide impossibili e i giallorossi lo sono»