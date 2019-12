Milan, Berlusconi: «Il mio amore per la squadra fu un incendio» – VIDEO

Silvio Berlusconi racconta di come decise di acquistare il Milan: ecco le parole dell’ex presidente rossonero – VIDEO

Silvio Berlusconi celebra i 120 anni del Milan. In un video pubblicato sul profilo Twitter della società, l’ex presidente racconta i primi tempi in rossoneo.

BERLUSCONI – «Quando vidi che il Milan era in difficoltà, decisi di entrare in campo e da lì è iniziata una storia meravigliosa. Non fu una scintilla, ma un incendio: nel primo anno abbiamo gestito il Milan costruito dalla precedente proprietà, poi abbiamo fatto una campagna acquisti importante. Abbiamo incontrato Sacchi, che ci dava delle garanzie circa il modulo, il comportamento in campo e la capacità di creare un grande gruppo».