Inzaghi al Bologna, annuncio ufficiale: i dettagli

Filippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Bologna. Giornata ricca di comunicati ufficiali nel campionato di Serie A visto che poche ore fa il Sassuolo ha ufficializzato il nome della nuova guida tecnica in Roberto De Zerbi. Pochi minuti fa è arrivato il comunicato ufficiale del Bologna che ha annunciato l’accordo ufficiale con Filippo Inzaghi. Il tecnico è reduce dall’ottima esperienza in Serie B con il Venezia neo-promosso che si è fermato solamente alle semifinali playoff.

Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale del Bologna con i dettagli del nuovo contratto sottoscritto dal tecnico insieme alla società rossoblu. Domani alle ore 11 la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico: «Il Bologna Fc 1909 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Filippo Inzaghi, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2020. La conferenza di presentazione del nuovo allenatore è in programma domani alle ore 11 presso la sala stampa dello stadio Dall’Ara».

