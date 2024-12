Inzaghi post Bayer Leverkusen Inter: «Non siamo stati in forma. Abbiamo adottato questa tattica»

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha commentato così la sconfitta rimediata in Champions League contro il Bayer Leverkusen

Intervenuto nel postpartita di Bayer Leverkusen Inter, il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi ha commentato così la prima sconfitta arrivata in Champions League in questa stagione.

RAMMARICO – «Chiaramente non è stata una delle nostre migliori partite. Avevamo di fronte un avversario di assoluto valore. Hanno approcciato meglio loro, hanno preso la traversa e poi hanno controllato la partita. Forse un po’ troppo, avremmo potuto osare qualcosina in più. C’è mancata qualità negli ultimi minuti. Poi una volta che la partita è in controllo, ci spiace perderla così. Non scalfisce il nostro cammino, domani probabilmente saremo ancora tra le prime 8. A gennaio il destino è nelle nostre mani con due partite impegnative».

SUL GOL SUBITO – «C’è stata anche una deviazione, Darmian la vede all’ultimo quella palla respinta, poi il loro giocatore cerca di fare una rovesciata e la palla torna dentro. Al 90 e 30 dovevamo prestare più attenzione. Nel secondo tempo non c’erano state avvisaglie, però la Champions è questa quindi c’è rammarico ma si va avanti a testa altra»

SULLA CORSA ALLE PRIME 8 – «Sì assolutamente. Con un risultato positivo tenevi dietro questa squadra che oggi ha dimostrato di essere tra le prime. Poi con una vittoria in due gare ci saremo qualificate tra le prime 8. Ma lo vedremo più avanti. Sappiamo che non abbiamo fatto come altre gare però grande rispetto per l’avversario, che è un avversario di grande qualità».

PARTITA TROPPO DIFENSIVA E POCO OFFENSIVA – «D’accordo con l’analisi, abbiamo fatto troppo poco. Poi abbiamo rischiato solo sulla traversa ma dovevamo fare di più. Quando abbiamo iniziato la manovra nel primo tempo si aveva la sensazione che anche loro soffrissero. Stasera non abbiamo messo in campo la qualità che sappiamo mettere».