Inzaghi Cagliari, il tecnico riflette e prende tempo: una richiesta

Inzaghi Cagliari: l’allenatore sta prendendo tempo prima di dare una risposta definitiva. Ecco quale richiesta ha fatto

Inzaghi è sicuramente il nome più caldo al momento per la panchina del Cagliari ma, dopo i contatti e l’accelerata avuta due giorni fa, le parti si sono prese del tempo per riflettere.

Come riporta Il Corriere dello Sport, per dare il sì definitivo e porre la propria firma sul contratto, Filippo Inzaghi ha chiesto garanzie tecniche al presidente Giulini. L’allenatore vuole una squadra che possa competere per la promozione immediata in Serie A.