Inzaghi copre la Lazio: «Formazione da decidere, Milinkovic tornerà al top»

Le parole di Inzaghi in vista di Lazio-Genoa di domenica pomeriggio: Milinkovic, Pandev e Ballardini, i temi toccati dal tecnico

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, presenta in conferenza stampa la sfida di campionato in programma domenica pomeriggio contro il Genoa allo Stadio Olimpico. Il tecnico capitolino mette nel mirino la quarta vittoria consecutiva stagionale: «Siamo reduci da tre successi di misura molto importanti, i ragazzi sono stati bravi, stanno lavorando ora sappiamo anche soffrire. Domani sarà una partita importante, stiamo cercando il nostro equilibrio, in questo momento non possiamo permetterci passi falsi perché vogliamo continuare a crescere».

Prosegue il tecnico della Lazio analizzando le cose da migliorare per risalire la classifica: «Dobbiamo essere più precisi sotto porta e trovare più facilmente la via del gol, non possiamo permetterci passi falsi per il nostro percorso di crescita. Le aspettative si sono alzate ma vogliamo fare il nostro campionato lavorando al meglio ogni settimana, mancano ancora tantissime partite. Devo ancora decidere la formazione di domani, ieri ci siamo allenati in numero ridotto, dovrò schierare l’undici migliore pensando partita per partita».

Conclude Inzaghi parlando di alcuni singoli e degli avversari: «Milinkovic ha perso la preparazione, è un ragazzo sensibile, che ha sentito qualche critica dell’ambiente ma migliora, ha grande fiducia da parte mia ed a breve tornerà a fare la differenza. Conosciamo il Genoa, lo scorso anno in casa non meritavamo la sconfitta, è una rosa organizzata, con ottimi elementi, servirà ferocia e lucidità. Piatek sara un osservato speciale come Pandev. Ritroverò con piacere Ballardini, mentre Pandev è stato mio compagno di squadra».