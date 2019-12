Inzaghi e il tabù Sarri: prima vittoria nella sfida per il tecnico della Lazio

Simone Inzaghi riesce a sfatare il tabù che lo accompagnava a Maurizio Sarri: il tecnico della Lazio non aveva mai vinto contro il toscano

Simone Inzaghi può esultare: la Lazio ha trionfato contro la Juventus, con una partita di autorità vincendo con il risultato di 3-1. Bellissima gara di Luis Alberto e gara messa in ghiaccio nonostante l’errore di Immobile dal dischetto.

Inzaghi riesce anche in un’altra impresa: il tecnico biancoceleste batte per la prima volta in carriera Maurizio Sarri e lo fa nella gara più significativa.