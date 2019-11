Inzaghi: «Lazio, i risultati sarebbero arrivati…» – VIDEO

Inzaghi, le parole del tecnico della Lazio al termine della gara vinta dai biancocelesti per 4-2 sul Lecce

La Lazio continua a volare in campionato e porta a casa un’altra vittoria fondamentale dalla gara di ieri contro il Lecce. Al termine della gara mister Inzaghi ha analizzato il match in conferenza stampa.

«Nelle ultime sette ne abbiamo vinte cinque e pareggiate due, le due pareggiate, ci lasciano rammarico ma bisogna guardare avanti e oggi abbiamo fatto un’ottima gara. Giovedì abbiamo speso tanto. I ragazzi sono stati bravissimi, nel primo tempo dovevamo essere più cinici in zona gol ma senza dimenticare che avevamo un avversario organizzato. Abbiamo attraversato un momento in cui non siamo stati premiati per i risultati, ero tranquillo perché vedevo che la squadra era sul pezzo e che i risultati sarebbero arrivati».