Inzaghi: «Terzo posto meritato. Mercato? La società sa cosa penso» VIDEO

Inzaghi, le parole del tecnico della Lazio intervenuto ieri in conferenza stampa in vista della finale di Supercoppa

Quasi tutto pronto per la finale di Supercoppa che si disputerà oggi tra Juventus e Lazio. Il tecnico dei biancocelesti Inzaghi ieri è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

«Credo che il terzo posto sia in questo momento meritato. I ragazzi hanno fatto qualcosa di importante. Hanno creduto nel lavoro del mio staff ogni giorno. All’inizio non venivano i risultati ma le prestazioni ci sono state. Abbiamo un’ottima squadra, con ottimi giocatori, e in questo la società è stata brava a mantenerli nonostante le offerte, il mio pensiero la società sa qual è. Mantenere ogni anno i pezzi migliori per poi integrare con nuovi acquisti che possano migliorare la qualità della rosa».