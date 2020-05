Inzaghi: «Non sentirai mai un giocatore parlare male di Ancelotti»

Pippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha indicato Carlo Ancelotti come tecnico più influente per la sua carriera

Ospite della diretta organizzata dalla pagina Instagramdi Ottochannel.tv, Pippo Inzaghi, ex attaccante del Milan e oggi allenatore del Benevento, ha parlato del tecnico più importante per la sua esperienza da calciatore: Carlo Ancelotti.

«Chi mi ha segnato di più è stato per forza di cose Ancelotti: quando stai con lo stesso allenatore per 10 anni e vinci quello che abbiamo vinto noi… E’ un maestro nella gestione del gruppo, non sentirai mai parlare male un giocatore di lui, neanche chi non giocava».