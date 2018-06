Inzaghi al Bologna, lo ‘ufficializza’… Romano Prodi! – FOTO

Quest’oggi l’ex Premier, Romano Prodi, insieme ai propri nipoti, ha visitato il centro sportivo di Casteldebole e ha incontrato il nuovo allenatore Pippo Inzaghi

E’ l’ex Presidente del Consiglio Romano Prodi a dare la notizia già nell’aria da diverso tempo: Inzaghi sarà il nuovo tecnico del Bologna. Già dallo scorso 24 maggio il nome di Pippo Inzaghi era il favorito per la successione di Roberto Donadoni sulla panchina da allenatore del Bologna. Archiviata definitivamente la stagione 2017/2018 con la sconfitta in semifinale play-off di Serie B con il suo Venezia, tuttavia, adesso è tempo di ufficializzare la nomina del nuovo allenatore della formazione felsinea. Che sarà, appunto, Superpippo, nonostante manchi ancora la comunicazione ufficiale.

Tutto vero e casuale circa le modalità con cui Prodi ha dato lo ‘scoop’ anche se la notizia era nell’aria già da tempo. Questa mattinata l’ex Premier aveva accompagnato la moglie al centro di fisioterapia Isokinetic che confina con il centro sportivo Niccolò Galli in quel di Casteldebole, casa e quartier generale del club rossoblù. Nell’attesa della visita, Prodi ha portato i nipotini a fare una passeggiata fino ai cancelli del centro di allenamenti e in quel momento Inzaghi entrava per iniziare la sua nuova avventura, visto che domani arriverà l’ufficialità. Queste le parole dell’ex presidente del Consiglio dei Ministri a Radio Bruno: «A Inzaghi ho fatto il mio in bocca al lupo, ci siamo salutati, all’inizio non mi aveva riconosciuto… Adesso speriamo che porti un po’ d’energia!».