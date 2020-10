Inzaghi: «Simone può fare come Ferguson. Con Barone nel 2006…»

Filippo Inzaghi traccia il profilo da allenatore del fratello Simone: ecco anche una battuta sul mancato passaggio a Barone nel 2006

Filippo Inzaghi, dal Festival dello Sport di Milano, ha parlato di diversi temi. Le sue dichiarazioni riportate da TMW.

BARONE – «Avevo tanta voglia di giocare, mi sentivo bene e non avevo ancora giocato. In quel momento non l’ho neanche visto Simone. Volevo segnare a tutti i costi quel gol».

SIMONE INZAGHI – «Può allenare chiunque ma il legame che ha con la Lazio è difficile da spezzare. Io sogno che possa fare il Ferguson della Lazio, è laziale dentro e la società dovrebbe tenerselo stretto. Sarebbe problematico sostituirlo perché ha tutto per essere un grande allenatore».

FORMAZIONE IDEALE – «Buffon in porta, Stam terzino destro, Seginho terzino sinistro, Nesta-Maldini in difesa. Centrocampo con Nedved, Leiva, Gattuso e Kakà. Davanti i fratelli Inzaghi».