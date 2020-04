Isole Far Oer, il 9 maggio si parte: ecco le condizioni di sicurezza

Le Isole Far Oer sono la prima federazione europea a tornare in campo. Si giocherà il 9 maggio, ecco i protocolli

Il primo campionato a riprendere sarà quello delle Isole Far Oer. Il 9 maggio riprenderà normalmente il campionato, anche se con dei protocolli sanitari da rispettare.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la stagione riprenderà ma i giocatori non potranno sputare in campo o pulirsi il naso, ma soprattutto ci dovranno essere bottigliette per tutti a bordo campo, proprio per evitare problemi.