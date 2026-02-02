Italia ai Mondiali: l’annuncio sconvolge pure Gattuso

Tra poche settimane l’Italia è pronta ufficialmente a tornare in campo e proprio in occasione della qualificazione ai Mondiali è arrivato un annuncio che ha spiazzato anche Gattuso

Numerosi impegni attendono le squadre di Serie A, chiamate a dividersi tra campionato e competizioni nazionali come la Coppa Italia, che tornerà ufficialmente dalla prossima settimana. Ma anche l’Italia è pronta a tornare in campo.

Dopo aver centrato l’accesso ai playoff, in programma a fine marzo, la Nazionale italiana guidata da Rino Gattuso si prepara infatti a scendere nuovamente in campo per affrontare l’Irlanda del Nord. Un appuntamento fondamentale e decisivo per il percorso degli Azzurri, chiamati a proseguire il cammino verso i Mondiali di giugno, che si disputeranno in estate e andranno in scena tra Stati Uniti, Messico e Canada.

L’Italia arriva a questo snodo cruciale con il peso di due mancate qualificazioni consecutive ai Mondiali, un’assenza che ha segnato profondamente l’ambiente e l’opinione pubblica. Proprio per questo motivo diventa essenziale centrare la qualificazione, così da provare a rialzarsi dopo anni complessi e ricchi di delusioni. Tuttavia, attorno alla Nazionale italiana è arrivato un annuncio che potrebbe cambiare gli scenari.

Italia verso i Mondiali, arriva un annuncio che cambia tutto: Gattuso incredulo

In vista dei prossimi impegni, uno dei temi più discussi nell’ambiente azzurro riguarda proprio l’obiettivo primario dell’Italia: centrare definitivamente la qualificazione ed evitare a ogni costo una terza esclusione consecutiva dal Mondiale, che avrebbe conseguenze pesanti sull’umore generale.

Italia verso i Mondiali, arriva un annuncio che cambia tutto: Gattuso incredulo (Foto Instagram @azzurri) – calcionews24.com

A tal proposito si è espresso il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, intervenuto ai microfoni di LaPresse: “Per il calcio c’è un appuntamento che può cambiare i nostri sentimenti. Aspettiamo e facciamo il tifo per l’Italia perché finalmente ritorni dove merita, per la sua storia. Non posso immaginare che l’Italia sia quella che non si è qualificata o che è uscita malamente anche dagli Europei. Possiamo esprimere molto di più, sono convinto che Gattuso sia l’allenatore giusto per questa fase e questa sfida”.

Il ministro ha manifestato piena fiducia nell’operato di Gattuso, definendolo l’allenatore giusto in questo momento particolarmente delicato per la Nazionale. Abodi ha inoltre rimarcato la fiducia in una nuova Italia, guidata da un nuovo condottiero, chiamata a ritrovare quell’identità italiana che negli ultimi anni è venuta meno, ma che potrebbe presto tornare, grazie al lavoro di un uomo che ha fatto la storia con la Nazionale azzurra.