Italia, lavoro differenziato per Barella: le sue condizioni

L’Italia al lavoro per la prima partita dell’Europeo: lavoro differenziato per Nicolò Barella e Nicolò Fagioli

A pochi giorni dall’inizio di Euro 2024 per l’Italia, procede il lavoro degli Azzurri in vista del debutto con l’Albania e per il CT Spalletti ci potrebbe essere il problema Barella.

Il centrocampista infatti oggi ha svolto allenamento differenziato rispetto al gruppo e spera di recuperare dai problemi fisici in tempo per la prima partita. Oltre a lui lavoro in palestra anche per Fagioli, che ha accusato un affaticamento muscolare al termine dell’amichevole con la Bosnia