Italia, Borriello: «Immobile non adatto, Raspadori l’ideale per Mancini»

L’ex attaccante italiano Marco Borriello ha parlato delle difficoltà in zona gol della Nazionale

Marco Borriello, ex attaccante del Milan e non solo, in una intervista a La Repubblica ha parlato delle difficoltà in zona gol dell’Italia.

«L’Europeo ci ha garantito grande rispetto internazionale, ma non nascondiamoci: il calcio italiano non sta benissimo. La Serie A non ha tutto questo appeal e per la Nazionale Immobile non è molto adatto al tipo di gioco che fa la squadra, ma batterà il record di Totti in A. Vorrei vedere di più Raspadori che è un piccolo Aguero, può essere l’ideale per Mancini. Poi ci sono Scamacca e Kean».