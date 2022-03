Italia, Donnarumma e Verratti in Nazionale per tornare eroi: che fatica al PSG

Donnarumma e Verratti stanno faticando al PSG, ma ora in Nazionale vogliono tornare eroi

In Francia non si è ancora spento l’eco della delusione per l’eliminazione del PSG dalla Champions League per mano del Real Madrid. Così come non si sono spente le critiche a Gianluigi Donnarumma, colpevole numero uno per la stampa transalpina della debacle europea.

Anche Marco Verratti sta subendo il momento negativo dei parigini, che domenica hanno subito una sonora sconfitta per 3-0 in casa del Monaco. I due italiani però, come riporta il Corriere dello Sport, vogliono dimenticare le delusioni francesi e tornare a essere eroi con la maglia della Nazionale. Entrambi vogliono essere protagonisti in vista dei playoff Mondiali.