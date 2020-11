Italia, Evani: «Diamo una gioia a chi soffre. Mancini dispiaciuto»

Alberico Evani, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match di Nations League contro la Polonia

RANKING FIFA – «Era un obiettivo e un motivo per fare ancora meglio stasera. Questo non ci deve far rilassare perché ci teniamo a far bene, a crescere, a divertirci e a far divertire».

MANCINI – «È dispiaciuto perché ci tiene molto a stare con il gruppo che ormai sente suo. Però è anche tranquillo perché sa che giocatori ha. Ha ragazzi straordinarI, gli undici e i cinque che entreranno daranno il massimo per portare a casa il risultato”.

PAREGGIO – «Non si possono fare certi calcoli. Non si può giocare per un risultato ma per cercare di portare in campo i nostri principi in entrambe le fasi di gioco e possibilmente essere più bravi dell’avversario. È difficile conquistare un risultato se giochi peggio dell’avversario».

LEWANDOWSKI – «È un attaccante straordinario, è pericoloso e completo. Purtroppo non c’è da preoccuparsi solo di lui. La Polonia è una squadra via che ha altri giocatori importanti. Cercheremo di limitare le loro forze e sfruttare i loro punti deboli che anche loro hanno».

TUTTI UNITI – «Stasera con l’azzurro cercheremo di dare gioia e riunire tutti coloro che stanno soffrendo in questo momento. E dargli un momento di felicità. Noi ce la metteremo tutta per arrivare a questo».