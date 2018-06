Impresa delle Azzurre che hanno ottenuto il pass per i Mondiali. Italia Femminile-Portogallo: vittoria per le ragazze di Bertolini

Impresa dell’Italia Femminile che ha battuto il Portogallo con il punteggio di 3-0 e ha ottenuto la qualificazione ai Mondiali in Francia! La kermesse, che si giocherà nel 2019, vedrà le azzurre protagoniste per la prima volta da 20 anni a questa parte! Bellissima vittoria delle ragazze guidate dal ct Bertolini: Italia Femminile-Portogallo, 3-0 netto contro il Portogallo (anche due traverse colpite da Bonansea e Girelli) e percorso netto sino a questo momento con 7 vittorie in 7 partite.

L’Italia Femminile ha trovato il vantaggio con Girelli, attaccante del Brescia, al 4′ del primo tempo e ha poi raddoppiato con la juventina Salvai al minuto 13. L’Italia è andata vicina al tris con Bonansea e Girelli ma la traversa ha negato la gioia del gol. Poi la juventina Bonansea si è riscattata nel recupero trovando il gol del definitivo 3-0 che ha lanciato l’Italia Femminile. L’Italia maschile di Ventura non ha ottenuto la qualificazione per il Mondiale ma 20 anni dopo il calcio femminile festeggia, riportando la Nazionale al Mondiale. Risultato importantissimo, impresa storica delle nostre ragazze davanti ai circa 7.000 spettatori del Franchi di Firenze. Un importante risultato per tutto il movimento del calcio femminile!