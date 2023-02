Italia femminile, Bertolini: «L’entusiasmo ci deve accompagnare fino al mondiale»

Le parole della ct dell’Italia Femminile, Milena Bertolini in vista dell’inizio della Arnold Clark Cup, ultimo impegno prima del mondiale

Milena Bertolini, ct dell’Italia Femminile, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partenza per l’Inghilterra dove le azzurre saranno impegnate nell’Arnold Clark Cup, ultimo appuntamento prima del mondiale che le vedrà affrontare dal 16 al 22 febbraio Inghilterra, padrona di casa, Belgio e Corea del Sud. Di seguito le sue parole.

«Si riparte con grandissimo entusiasmo, questa deve essere la parola che ci deve accompagnare perché andiamo a giocare una competizione (la Coppa del Mondo nda) bellissima, il massimo per le ragazze e per noi. Dobbiamo andarci preparandoci al meglio come Federazione, staff tecnico e come giocatrici. Sono avversarie di assoluto livello, che hanno caratteristiche diverse. Sarà un torneo dove ci sarà una grande intensità fisica e tecnica, quindi abbiamo la possibilità di provare le giocatrici, farle fare esperienza e anche capire chi può essere più o meno pronta per far parte della spedizione mondiale. È anche un torneo che ci permette di provare delle giovani che stanno emergendo, che stanno facendo bene in campionato e ci darà il polso della situazione. Magari giocheranno un tempo o quello che sarà, una partita o due intere e capire come riescono a stare in una competizione internazionale perché poi il prossimo raduno sarà ad aprile e poi ci saranno le convocazioni a giugno. Questo torneo ci darà l’opportunità di dare spazio a queste giovani».