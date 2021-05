Italia, in Sardegna anche gli infortunati: ottimismo per il recupero di Sensi

I giocatori dell’Italia si stanno radunando in Sardegna per preparare la sfida a San Marino: presenti anche gli infortunati. Ottimismo per Stefano Sensi

L’Italia si raduna in Sardegna per il ritiro pre-Europeo e preparare la sfida di venerdì contro San Marino. Come riporta Sky Sport anche gli infortunati (Verratti, Acerbi e Sensi) stanno raggiungendo l’isola: Mancini avrà quindi tutti e 33 i convocati e potrà lavorare a pieno regime.

C’è ottimismo per il recupero di Stefano Sensi in vista dell’Europeo: il centrocampista dovrebbe recuperare dall’elongazione all’adduttore in 7-10 giorni.