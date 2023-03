Italia-Inghilterra, tifosi ancora furiosi: «E se usciamo ci sta bene»

Italia-Inghilterra, i tifosi azzurri ancora furiosi per la sconfitta rimediata contro i Tre Leoni: i commenti sui social

I tifosi dell’Italia, il giorno dopo, sono ancora furiosi per la sconfitta rimediata dagli azzurri contro l’Inghilterra, specialmente per il modo in cui è arrivata.

Forse sarebbe stato meglio vedere il film cecoslovacco con i sottotitoli in tedesco.. #ItaliaInghilterra — Francesco dal Maso (@fradalmaso) March 24, 2023

2 mancate qualificazioni ai Mondiali, un movimento giovanile disastroso, nessuna idea di gioco, nessun risultato utile, ma tutti sono rimasti ai loro posti.

Signore e signori: la @FIGC #ItaliaInghilterra — Massimo Mazza (@Massimo74382565) March 24, 2023

C’è chi individua colpe nelle convocazioni di Mancini e chi invece vorrebbe le dimissioni di qualcuno in FIGC, finendo addirittura con chi spera in una nuova eliminazione.