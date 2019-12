Il commissario tecnico della nazionale italiana Mancini ha fatto il punto: «Bernardeschi e Florenzi certezze. Balotelli può fare di più»

Roberto Mancini è presente a Riyad, dove domenica Juventus e Lazio si contenderanno la Supercoppa Italiana, per il Leadership Sport Forum. Il commissario tecnico ha fatto il punto sulla nazionale azzurra.

«Florenzi e Bernardeschi hanno sempre giocato bene, per me sono due certezze. Balotelli è andato meglio, ma può fare molto di più. Ha delle possibilità come altri giocatori che sono venuti con noi».