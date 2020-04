Italia, Mancini: «La vita deve riprendere, ma le decisioni sono del Governo»

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, è intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport

«Spero che si possa tornare presto a vivere e che questo momento drammatico diventi solo un ricordo, seppure storicamente brutto. Per vivere intendo la libertà di agire, di pensare, di avere rapporti sociali e, anche, di fare attività sportiva».

LOCKDOWN – «Non posso e non intendo entrare nel merito delle decisioni del Governo. Io dico che dopo così tanto tempo la vita deve riprendere per tutti, magari in modo diverso».

SPORT – «Io leggo e mi informo, e – ripeto – prima di tutto viene la salute ma mi risulta che il mondo dello sport non sia stato colpito dal coronavirus. I casi li contiamo facilmente, soprattutto ad alto livello».