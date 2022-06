Italia, Mancini stecca: «L’autogol è una follia»

Per il difensore dell’Italia Mancini non mancano le critiche dopo l’incredibile autogol contro l’Ungheria

Italia-Ungheria poteva essere la conferma della stabilità della coppia difensiva composta da Bastoni e Mancini, ma quest’ultimo ha rovinato tutto con l’incredibile autogol che ha tenuto in bilico la partita fino all’ultimo. Il difensore della Roma, per La Gazzetta dello Sport, è il peggiore degli Azzurri con un 5 in pagella.

BOCCIATO – «Sembrava la partita della riconciliazione dopo le esitazioni con la Macedonia. Attento su Szalai, pericoloso di testa in area, regista della fase difensiva. Poi la follia dell’autogol senza essere pressato. E all’Italia vengono i brividi».