Italia, occhio alla Svizzera per i Mondiali e Mancini osserva Lucca

Tra un mese tornano le qualificazioni Mondiali per l’Italia, Mancini osserva Lucca

La Svizzera in classifica del girone di qualificazione per i Mondiali in Qatar continua a tallonare l’Italia, che tra un mese tornerà a giocare per provare a mantenere il primato.

Per le prossime convocazioni Mancini dovrebbe aver ritrovato Belotti e Immobile, entrambi pronti a tornare in campo. In attacco qualche novità potrebbe comunque esserci, come racconta Tuttosport. Kean e Raspadori dovrebbero continuare a rimanere nel giro. Mancini studia invece Lorenzo Lucca, ora impegnato con l’Under 21. L’attaccante del Pisa potrebbe conquistarsi una convocazione. L’altro nome caldo è quello di Scamacca.