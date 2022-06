Italia, Ricci lascia il ritiro: il centrocampista si aggrega all’Under 21

La FIGC ha comunicato che Ricci ha lasciato il ritiro della Nazionale maggiore per aggregarsi all’Under 21

Samuele Ricci non farà parte del match di domani sera tra Italia e Ungheria. Come comunicato dalla Federazione, infatti, il regista ha lasciato il ritiro della Nazionale per aggregarsi all’Under 21 impegnata oggi contro il Lussemburgo.

IL COMUNICATO – «Questa mattina ha lasciato il ritiro della Nazionale Samuele Ricci: il centrocampista del Torino si aggregherà oggi alla Nazionale Under 21, impegnata in serata a Differdange con il Lussemburgo».