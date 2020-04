Italia U21, Nicolato: «Se c’è bisogno di giocare una volta al giorno lo faremo»

Paolo Nicolato, ct della nazionale under 21, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole

Il commissario tecnico della nazionale Paolo Nicolato è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sulla possibile ripresa dei campionati e delle competizioni e sulla situazione giovani:

«Situazione giovani? La solita. In A fanno un po’ di fatica a giocare, a parte qualche eccezione, in B qualcosa si muove. La speranza è sempre che i club capiscano l’importanza di creare i presupposti per un cambiamento continuo».

RIPRESA – «Dobbiamo metterci a disposizione. Come dice Arrigo Sacchi, “il calcio è la cosa più importante tra le meno importanti”. Risolviamo il prima possibile, senza tante chiacchiere e personalismi. E se c’è bisogno di giocare una volta al giorno, giocheremo una volta al giorno».