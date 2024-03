Italia Under 21, successo contro la Lettonia nella corsa all'Europeo

L’Italia di Carmine Nunziata batte 2-0 la Lettonia e conquista altri tre punti nel girone di qualificazione all’Europeo di categoria

L’Italia vince e convince nella sfida contro la Lettonia Under 21. Una rete per tempo per gli Azzurri di Carmine Nunziata che vanno così a 14 punti su 6 partite giocate, davanti all’Irlanda a quota 13 e Norvegia a 9 (una gara in meno) nel Girone A di qualificazione ai prossimi Europei Under 21.

Decisivi i gol di Casadei in acrobazia su assist dalla destra di Zanotti e la conclusione ravvicinata di Fabbian a undici minuti dalla fine. Statistiche che certificano il successo dell’Italia con 22 tiri a 5 e il 78% di possesso palla.