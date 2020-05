Iturbe: «Sogno la Serie A. Tanti club italiani mi cercano»

Juan Manuel Iturbe chiama la Serie A: «Spero di tornare, sarebbe il mio sogno. Ci sono tanti club che mi cercano»

Juan Manuel Iturbe ha nuovamente dichiarato di voler tornare in Serie A, dopo il mancato trasferimento al Genoa durante il mercato di gennaio: «Conservo un ottimo ricordo dell’Italia e ho una voglia matta di rientrare. Per fortuna, ci sono tanti club della Serie A che mi cercano».

«Spero tornare, sarebbe il mio sogno. Ho diversi amici che mi informano sulla situazione italiana. Anche qui in Messico il calcio è fermo, ma non abbiamo vissuto un lockdown rigido come quella vostro. Ora aspettiamo novità. Di certo ci attende un lungo periodo con le porte chiuse».