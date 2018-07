Izzo al Torino, è ufficiale: «Ecco perché ho scelto i granata»

Comunicato ufficiale del Torino: Armando Izzo è un nuovo calciatore granata. Le cifre, i dettagli e le prime dichiarazioni

Armando Izzo è ufficialmente un nuovo calciatore del Torino. Dopo gli accordi, le visite mediche e la firma sul contratto, è arrivato il comunicato ufficiale da parte della società granata che annuncia l’arrivo del difensore classe 1992: «Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo dal Genoa CFC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Armando Izzo». Queste le sue prime parole in granata: «Ho scelto e ho voluto il Toro perché il calcio per me è gioia, passione pura, e quindi poter giocare in una piazza così importante, davanti a tifosi caldi e attaccatissimi alla loro squadra, per me è un onore grande che impone anche tanta responsabilità. Sono molto felice e carico, darò tutto me stesso per essere sempre all’altezza della situazione».

Questo il commento del presidente Urbano Cairo: «Armando Izzo è un difensore centrale moderno che sa efficacemente disimpegnarsi sia in fase di marcatura sia in fase di impostazione, un calciatore determinato e affidabile. Nel Toro ritroverà l’allenatore Mazzarri che a Napoli lo battezzò al calcio professionistico quand’era un giovane della Primavera e alcuni giocatori che erano suoi compagni nel Genoa: anche questo lo aiuterà a essere subito parte integrante del nostro gruppo di lavoro. A nome di tutta la Società sono dunque felice di accogliere Armando Izzo con il più caloroso benvenuto!».